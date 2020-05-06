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Стало известно, сколько прибыли будут отдавать в бюджет госпредприятия

6 мая, 20:55

Виктория Подолянец

Норма отчисления в бюджет снижена, госпредприятия смогут больше тратить на развитие

С 1 января 2020 года госпредприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли вместо 90%, как было раньше. Такое решение одобрило правительство на заседании 6 мая, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Благодаря этому решению субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для развития производства. Вместе с тем новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом", – сообщают в ведомстве.

В то же время для "Энергоатома", "Международного аэропорта "Львов" и "Международного аэропорта "Борисполь" отчисления части чистой прибыли установлены на уровне 30%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 26 апреля Кабмин утвердил норматив для выплат в бюджет части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций.

Тогда правительство сделало исключение для компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", которые будут перечислять в госбюджет 30% от своей прибыли.

А вот ПриватБанк должен передать в казну 75% прибыли, "Нафтогаз Украины" – 95%.

Другие государственные банки будут отчислять дивиденты по базовому нормативу. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

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Напомним, Министерство инфраструктуры в декабре 2019 года предлагало на несколько лет установить предел выплат дивидендов для всех госпредприятий, который не должен превышать 60% от их прибыли. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, вопрос дивидендной политики поднимали многие министры, поскольку, в первую очередь, на этом завязано развитие непосредственно крупных госкомпаний и экономики страны в целом.

Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

А в среду, 6 мая, "Нафтогаз" раскрыл свои финансы: у госкомпании на счетах оказалось более 64 млрд грн.

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Источник: Сегодня

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