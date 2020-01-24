Стало известно, сколько прибыли и кредитов получит "Украэрорух": детали

Фото: аэропорт Киев

Правительство, которое уверено, что авиакомпаний с дешевыми билетами в Украине станет больше, утвердило финансовый план "Украэроруха" на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно финплану, "Украэрорух" планирует заработать 148 млн грн чистую прибыли.

При этом плановый показатель количества полетов на 2020 год на 11% превышает плановый показатель 2019 года. В государственный бюджет и целевые фонды "Украэрорух" перечислит более 1,2 млрд грн.

Для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредитные средства в размере 347,7 млн грн, что будет осуществляться в рамках заключенных кредитных договоров между "Украэрорухом" и ЕБРР/ЕИБ.

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В этом году "Украэрорух планирует привлечь капитальных инвестиций на сумму 919,2 млн грн.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство инфраструктуры на прошлой неделе согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

В тренде Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежками

Также сайт "Сегодня" писал о том, что пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек. В международном сообщении количество пассажиров за год увеличилось на 19,8% и составило 22 млн человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

"Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%);

"Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%);

"Львов" – 2,05 млн (39,4%);

"Харьков" – 1,23 млн (+39%);

"Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%);

"Днепр" – 318,6 тыс. (+14%).

Сейчас крупнейшими иностранными бюджетными авиакомпаниями на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах Киев, Львов, Одесса, Харьков и в 2020 году планирует зайти в Запорожье. Ryanair летает из Борисполя, Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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