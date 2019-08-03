Стало известно, сколько пшеницы, ячменя и гороха собрали в Украине

Аграрии во всех областях Украины собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 8,9 млн га, или 89% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая стартовала в июне, по состоянию на 2 августа такие:
- пшеница – 24,9 млн тонн с площади 6,1 млн га, или 90% к прогнозу при урожайности 40,6 ц/га;
- ячмень – 8 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 91% к прогнозу при урожайности 33,5 ц/га;
- горох – 590 тыс. тонн с площади 258 тыс. га, или 98% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га;
- рожь – 196 тыс. тонн с площади 72 тыс. га, или 62% к прогнозу при урожайности 27,4 ц/га;
- овес – 172 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 37% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га.
В сообщении также говорится, что аграрии собрали 3 млн тонн озимого рапса на площади 1,2 млн га, или 98% к прогнозу.
Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:
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