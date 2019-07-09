Стало известно, сколько раз НБУ открывал правоохранителям доступ к информации
Доступ предоставлялся в рамках расследования уголовных правонарушений
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле-июне 2019 года 54 раза предоставлял сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере, тогда как за первые три месяца – только 23. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Доступ был предоставлен:
- Генеральной прокуратуре – 27 раз;
- Национальной полиции – девять раз;
- Службе безопасности Украины – семь раз;
- Национальному антикоррупционному бюро – пять раз;
- Государственной фискальной службе – три раза;
- Государственному бюро расследований – три раза.
В сообщении также напоминается, что за 2016-2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.
Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в вопросах государственной тайны при помощи пресс-центров Службы безопасности Украины и Минобороны. Подробнее читайте в статье: "Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают".
В марте НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":
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