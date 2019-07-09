Стало известно, сколько раз НБУ открывал правоохранителям доступ к информации

Доступ предоставлялся в рамках расследования уголовных правонарушений

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле-июне 2019 года 54 раза предоставлял сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере, тогда как за первые три месяца – только 23. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доступ был предоставлен:

Генеральной прокуратуре – 27 раз;

Национальной полиции – девять раз;

Службе безопасности Украины – семь раз;

Национальному антикоррупционному бюро – пять раз;

Государственной фискальной службе – три раза;

Государственному бюро расследований – три раза.

В сообщении также напоминается, что за 2016-2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в вопросах государственной тайны при помощи пресс-центров Службы безопасности Украины и Минобороны. Подробнее читайте в статье: "Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают".

В марте НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько раз НБУ открывал правоохранителям доступ к информации". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"