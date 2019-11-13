Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

Стало известно, сколько Россия компенсировала Украине за грязную нефть

13 ноября, 19:01

Сумму компенсации озвучила компания "Укртранснафта"

/ Фото: Pexels

Сумма компенсации, которую компания "Укртранснафта" уже получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", достигла 4,168 млн евро. Об этом сегодня, 13 ноября, информирует пресс-служба украинской компании в Facebook.

В компании добавили, что эта сумма не является окончательной, так как "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты".

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Новый закон не повысит стоимость украинской земли: эксперт указал на нюансы

Новости "Сегодня" писали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

В сентябре "Укртранснафта" сообщала, что сумма компенсации, которую компания получила от "Транснефти" за грязную нефть, превысила 3,5 млн евро.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нефть нефтепровод Дружба Укртранснафта Транснефть

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка земли
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка землиЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...