Стало известно, сколько сахара произвели украинские заводы в новом сезоне

Данные обнародовал "Укрцукор" по состоянию на 11 ноября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября, произвели почти 1,04 млн тонн сахара. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

По данным ассоциации, по состоянию на 11 ноября переработано 7,01 млн тонн сахарной свеклы.

В пресс-службе добавили, что к этой дате в Украине заработал 31 сахарный завод.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным НАСУ, в этом году большинство сахарных заводов страны отложило начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки. Отмечалось, что в большинстве регионов Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что затрудняло технологический процесс уборки урожая.

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Ассоциация "Укрцукор" ранее прогнозировала, что в новом сезоне будут работать 32 сахарных завода.

В августе ассоциация сообщила, что производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18% – до 13 тыс. грн за тонну в связи с уменьшением производства.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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