Стало известно, сколько самолетов в год в среднем строит "Антонов"

Глава предприятия напомнил о присоединении завода "Авиант"

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Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", с момента присоединения завода "Авиант" в 2009 году, построило 22 самолета. То есть в среднем показатель составляет два самолета в год. Об этом рассказал президент "Антонова" Александр Донец в интервью УНИАН.

"С присоединением в 2009 году завода "Авиант", "Антонов" получил возможность серийно производить самолеты. С 2009 года были построены и переданы заказчикам четыре самолета Ан-148, шесть самолетов Ан-158, десять самолетов семейства Ан-32. Был налажен выпуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачи партнерам по серийному производству. В настоящее время в цехах предприятия в разной степени готовности – десять самолетов семейства Ан-148 и Ан-158", - сказал Донец.

Он отметил, что ранее АНТК им. О.К. Антонова (так тогда называлось предприятие) выполнял функцию разработчика авиационной техники.

"За годы независимости Украины на предприятии были разработаны, построены и сертифицированы самолеты Ан-140, Ан-38, Ан-148, Ан-158, построен и испытан Ан-70, восстановлен после долгого простоя и сертифицирован для коммерческих перевозок Ан-225, созданы и сертифицированы несколько модификаций Ан-124, других самолетов "Ан", - сообщил Донец.

Напомним, в феврале-2019 Кабинет министров по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил финансовый план госпредприятия "Антонов" на 2019 год. В Министерстве сообщили, что "Антонов" намерен продолжить реализацию программы по замене российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США, а также восстановить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

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