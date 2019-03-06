Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина увеличила закупки импортных цветов: откуда ввозим

Сегодня, 06:09

По данным ГФС, импорт цветов и бутонов увеличился в 2018 году по сравнению с 2017-м

Фото: Pixabay
Украина увеличила закупки импортных цветов: откуда ввозим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e8e/705/5c7e8e705f16a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e8e/705/5c7e8e705f16a.jpg Экономика По данным ГФС, импорт цветов и бутонов увеличился в 2018 году по сравнению с 2017-м

Украина с начала 2019 года импортировала 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тыс.  долларов (около 15,4 млн гривен), сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС).

Лидерами среди импортеров цветов стали Нидерланды (около 7,8 млн гривен), Эквадор (3,8 млн гривен) и Турция (1,4 млн гривен).

По данным ГФС, в 2018 году импорт цветов и бутонов в страну вырос до 7803 тонн на 7 млн долларов (около 190 млрд гривен).

Тройка ключевых стран-импортеров не изменилась: Нидерланды (около 97 млрд гривен), Эквадор (44,3 млрд гривен) и Турция (16 млрд гривен).

Напомним, в 2017 году импорт цветов и бутонов составлял 7480 тонн на 6,8 млрд долларов (более 185 млрд гривен).

Традиционно уже за неделю до 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки для милых дам. "Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают мужчинам продавцы.

Между тем, в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. Но, как выяснили журналисты "Сегодня", у нас наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов.

В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег цветы, импорт, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " Украина увеличила закупки импортных цветов: откуда ввозим". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Значение и описание цветов: расшифровываем букеты

25 февраля, 17:22

Узнайте, что означают цветы, подаренные мужчиной

Райская весна в Киеве: в ботсаду зацвели азалии и камалии

19 февраля, 17:42

Полюбоваться удивительными цветами можно в огромной оранжерее

Под Запорожьем посреди зимы зацвели одуванчики

17 февраля, 04:19

Под Запорожьем в середине февраля неожиданно зацвели одуванчики

В Чернигове мастерица создает необычные букеты с сюрпризом

13 февраля, 14:01

Из цветов с конфетами Валентина оформляет целые композиции

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Малыш уснул, но рядом была собака

Что станет с организмом, если бросить курить

Река Тетерев вышла из берегов и снесла мост

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства