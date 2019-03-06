Украина увеличила закупки импортных цветов: откуда ввозим

По данным ГФС, импорт цветов и бутонов увеличился в 2018 году по сравнению с 2017-м

Фото: Pixabay

Украина увеличила закупки импортных цветов: откуда ввозим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e8e/705/5c7e8e705f16a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e8e/705/5c7e8e705f16a.jpg 2019-03-06T06:09:00+02:00 Экономика По данным ГФС, импорт цветов и бутонов увеличился в 2018 году по сравнению с 2017-м

Украина с начала 2019 года импортировала 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тыс. долларов (около 15,4 млн гривен), сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС).

Лидерами среди импортеров цветов стали Нидерланды (около 7,8 млн гривен), Эквадор (3,8 млн гривен) и Турция (1,4 млн гривен).

По данным ГФС, в 2018 году импорт цветов и бутонов в страну вырос до 7803 тонн на 7 млн долларов (около 190 млрд гривен).

Тройка ключевых стран-импортеров не изменилась: Нидерланды (около 97 млрд гривен), Эквадор (44,3 млрд гривен) и Турция (16 млрд гривен).

Напомним, в 2017 году импорт цветов и бутонов составлял 7480 тонн на 6,8 млрд долларов (более 185 млрд гривен).

Традиционно уже за неделю до 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки для милых дам. "Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают мужчинам продавцы.

Между тем, в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. Но, как выяснили журналисты "Сегодня", у нас наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов.

В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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