Стало известно, сколько Украина купила импортных грибов

Данные раскрыла Государственная фискальная служба

Фото: Pixabay

Стало известно, сколько Украина купила импортных грибов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/517/e88/5c9517e885b6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/517/e88/5c9517e885b6b.jpg 2019-03-22T19:22:00+02:00 Экономика Данные раскрыла Государственная фискальная служба

На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) сообщили УНН, что по итогам 2018 года Украина импортировала 237 тонн грибов и трюфелей, а с начала 2019-го – 64 тонны.

По данным ГФС, прошлогодние поставки обошлись Украине в 286 тыс. долларов, а импорт этого года – в 53 тыс. долларов.

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Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Украина импортировала 23,8 тыс. т рыбы и икры, а с начала 2019-го – 4,5 тыс. т. Прошлогодние поставки стоили 53,8 млн долларов, а импорт этого года – в 8,5 млн долларов.

Кроме того, аналитики Украинского плодоовощной ассоциации сообщили, что по итогам января-февраля 2019 года импорт лука в Украину увеличился в 62 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, а экспорт – упал в 10 раз. Объемы составили 35,4 тыс. тонн и 275 тонн лука соответственно.

По итогам января 2019 года экспорт товаров из Украины составил 4,07 млрд долларов, а импорт в страну – 4,05 млрд долларов:

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