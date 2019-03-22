Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько Украина купила импортных грибов

Сегодня, 19:22

Данные раскрыла Государственная фискальная служба

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько Украина купила импортных грибов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/517/e88/5c9517e885b6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/517/e88/5c9517e885b6b.jpg Экономика Данные раскрыла Государственная фискальная служба

На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) сообщили УНН, что по итогам 2018 года Украина импортировала 237 тонн грибов и трюфелей, а с начала 2019-го – 64 тонны.

По данным ГФС, прошлогодние поставки обошлись Украине в 286 тыс. долларов, а импорт этого года – в 53 тыс. долларов.

Читайте также

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Украина импортировала 23,8 тыс. т рыбы и икры, а с начала 2019-го – 4,5 тыс. т. Прошлогодние поставки стоили 53,8 млн долларов, а импорт этого года – в 8,5 млн долларов.

Кроме того, аналитики Украинского плодоовощной ассоциации сообщили, что  по итогам января-февраля 2019 года импорт лука в Украину увеличился в 62 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, а экспорт – упал в 10 раз. Объемы составили 35,4 тыс. тонн и 275 тонн лука соответственно.

По итогам января 2019 года экспорт товаров из Украины составил 4,07 млрд долларов, а импорт в страну – 4,05 млрд долларов:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег грибы, импорт, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько Украина купила импортных грибов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украину "завалили" импортным луком

Сегодня, 18:46

Объем импорта вырос в 62 раза, а экспорт – упал в 10 раз

Стало известно, сколько Украина купила импортных овощей

20 марта, 15:38

Речь идет о поставках свежих и замороженных овощей

Украинцы резко нарастили покупку импортных орехов

19 марта, 06:06

Поставки орехов в Украину увеличились за год на 35%

Украина сократила импорт яблок до минимума за годы независимости

18 марта, 21:11

Объем оптовых поставок с июля по февраль оказался в 7,9 раза меньше, чем сезоном ранее

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие

Когда наступает биологическая старость человека?

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

7 причесок, которые сделают вас моложе

5 примет почему нельзя дарить полотенца

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)