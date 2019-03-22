Стало известно, сколько Украина импортировала рыбы и икры
Данные раскрыла Государственная фискальная служба
На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) сообщили УНН, что по итогам 2018 года Украина импортировала 23,8 тыс. т рыбы и икры, а с начала 2019-го – 4,5 тыс. т.
По данным ГФС, прошлогодние поставки обошлись Украине в 53,8 млн долларов, а импорт этого года – в 8,5 млн долларов.
Напомним, по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. т рыбы и продукции из водных ресурсов на 37,1 млн долларов. Около 35% экспортных поставок рыбы и продукции пришлись на Молдову, Азербайджан и Беларусь.
По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, в прошлом году производство рыбной продукции в Украине увеличилось на 3,3 тыс. тонн и составило почти 66,4 тыс. тонн.
В марте 2019-го сообщалось, что украинские производители получили возможность экспортировать рыбу и морепродукты в Гонконг.
Между тем, в Бердянске Запорожской области пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море:
В прошлом году также сообщалось, что Украина начала наращивать экспорт черной икры:
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