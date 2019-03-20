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Стало известно, сколько Украина купила импортных овощей

Сегодня, 15:38

Речь идет о поставках свежих и замороженных овощей

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько Украина купила импортных овощей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/673/4ab/5c86734ab22fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/673/4ab/5c86734ab22fa.jpg Экономика Речь идет о поставках свежих и замороженных овощей

На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) сообщили УНН, что по итогам 2018 года Украина импортировала 15,5 тыс. т овощей, а с начала 2019-го – 5,6 тыс. т. 

Речь идет о поставках свежих и замороженных овощей.

По данным ГФС, прошлогодние поставки обошлись Украине в 18,6 млн долларов, а импорт этого года – в 6,4 млн долларов.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

Несмотря на то, что Украина наращивает экспорт орехов, импорт этой продукции в страну также растет – по итогам 2018 года поставки увеличились на 35% по сравнению с 2017-м и достигли 28 млн долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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Тег овощи, импорт, ГФС, продукты питания

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