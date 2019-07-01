Стало известно, сколько Украина накопила "зимнего" газа

По данным "Укртрансгаза", только за 29 июня закачки газа превысили 73 млн кубометров

Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 29 июня составили почти 13,48 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 1 июля.

По информации компании, за сутки закачано 73,19 млн куб. м газа.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. К июню запасы в ПХГ достигли 11,46 млрд куб. м.

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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