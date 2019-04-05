Стало известно, сколько Украина потребила газа с начала года
В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался
Отбор газа из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) в первом квартале 2019 года составил 5,1 млрд куб. м. Об этом 5 апреля информирует пресс-служба "Укртрансгаза".
"В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 0,2 млрд куб. м, или 28%", – сказано в сообщении.
При этом пресс-служба "Укртрансгаза" добавила, что запасы газа в ПХГ по состоянию на 31 марта составляли 8,8 млрд куб. м – на 14% больше, или на 1,1 млрд куб. м, чем год назад.
Согласно оперативным данным компании, по состоянию на 3 апреля запасы сократились до 8,75 млрд куб. м. На фоне потепления за последние сутки из хранилищ было отобрано 13,65 млн куб. м.
Напомним, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд куб. м.
Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа (-20%).
В Украине развивается энергетический сектор. В прошлом году компании, добывающие газ, инвестировали в отрасль 40 млрд гривен. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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