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Стало известно, сколько Украина потребила газа с начала года

Сегодня, 14:50

В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".
Стало известно, сколько Украина потребила газа с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg Экономика В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался

Отбор газа из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) в первом квартале 2019 года составил 5,1 млрд куб. м. Об этом 5 апреля информирует пресс-служба "Укртрансгаза".

"В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 0,2 млрд куб. м, или 28%", – сказано в сообщении.

При этом пресс-служба "Укртрансгаза" добавила, что запасы газа в ПХГ по состоянию на 31 марта составляли 8,8 млрд куб. м – на 14% больше, или на 1,1 млрд куб. м, чем год назад.

Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"
Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"

Согласно оперативным данным компании, по состоянию на 3 апреля запасы сократились до 8,75 млрд куб. м. На фоне потепления за последние сутки из хранилищ было отобрано 13,65 млн куб. м.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд куб. м. 

Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа (-20%).

В Украине развивается энергетический сектор. В прошлом году компании, добывающие газ, инвестировали в отрасль 40 млрд гривен. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег газ, запасы, Укртрансгаз, ПХГ

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