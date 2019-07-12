Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько зерна и муки Украина продала за границу

12 июля, 15:06

Минагрополитики опубликовало данные с начала июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина с начала маркетингового года (МГ), который стартовал с июля 2019 года и продлится до июня 2020-го, по состоянию на 12 июля экспортировала более миллиона тонн зерновых и зернобобовых, тогда как за прошлый МГ экспорт составил 49,99 млн тонн при рекордном урожае в 70 млн тонн.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, экспорт пшеницы с начала месяца составил 122 тыс. тонн, а ячменя – 69 тыс. тонн. При этом аграрии экспортировали 817 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 10,5 тыс. тонн муки.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

В настоящее время Минагрополитики публикует информацию по уборке нового урожая. По состоянию на 11 июля аграрии намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых.

Подробнее читайте в нашей статье: "Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая".

Кроме того, Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. При этом народный депутат Украины Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег зерно, экспорт, АПК , Минагропрод, зерновые

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько зерна и муки Украина продала за границу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для Украины улучшили прогноз по урожаю кукурузы

Сегодня, 13:11

Ожидания улучшились на 1 млн тонн по сравнению с предыдущими оценками

Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая

Сегодня, 08:48

Специалисты опасаются говорить о новых рекордах

Уборка ранних зерновых в Украине: сколько намолотили аграрии

8 июля, 17:36

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых обнародованы по состоянию на 8 июля

Стало известно, сколько зерна собрали украинские аграрии

Вчера, 14:49

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 11 июля

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

​Уровень моря поднимется на 2 метра

8 наций, которым грозит вымирание

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

ФОТО ДНЯ. Зинченко с Владой Седан отдыхают на пляже в Мексике

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Алиев рассказал, как разыгрывал темнокожих в киевском «Динамо»

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь