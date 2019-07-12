Стало известно, сколько зерна и муки Украина продала за границу

Минагрополитики опубликовало данные с начала июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина с начала маркетингового года (МГ), который стартовал с июля 2019 года и продлится до июня 2020-го, по состоянию на 12 июля экспортировала более миллиона тонн зерновых и зернобобовых, тогда как за прошлый МГ экспорт составил 49,99 млн тонн при рекордном урожае в 70 млн тонн.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, экспорт пшеницы с начала месяца составил 122 тыс. тонн, а ячменя – 69 тыс. тонн. При этом аграрии экспортировали 817 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 10,5 тыс. тонн муки.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

В настоящее время Минагрополитики публикует информацию по уборке нового урожая. По состоянию на 11 июля аграрии намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых.

Подробнее читайте в нашей статье: "Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая".

Кроме того, Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. При этом народный депутат Украины Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.

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