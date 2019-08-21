Стало известно, сколько украинцев оформили пенсию "в один клик"

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Услугой оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ), запущенной в августе, воспользовались более 100 человек.

Об этом заявил директор Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий, сообщает в среду, 21 августа, пресс-служба Фонда.

"Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек", – сказал он.

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Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи и загрузить скан-копии всех необходимых документов, напомнили в пресс-службе.

Малецкий также подчеркнул, что украинцы, как и раньше, имеют возможность обратиться в управление ПФУ и оформить пенсию согласно действующему законодательству.

Новости "Сегодня" писали, что новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначения пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, украинцам сообщат по электронной почте или SMS.

По данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

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