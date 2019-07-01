Стало известно, сколько украинцев получают ниже прожиточного минимума
Госстат учитывал законодательно установленный и фактический показатели прожиточного минимума
В Украине количество граждан, которые по итогам 2018 года получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума в месяц, составило 500 тыс. человек, или 1,3% от общей численности населения, тогда как годом ранее их было 900 тыс. человек (2,4%).
Это следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики 1 июля.
Ведомство напомнило, что в 2018 году среднегодовой размер законодательно установленного прожиточного минимума в среднем на одного человека в месяц был на уровне 1744,8 грн, а годом ранее – 1603,7 грн.
При этом среднегодовой размер фактического прожиточного минимума в среднем на одного человека в месяц в прошлом году составил 3262,7 грн, а в 2017-м – 2941,5 грн.
Учитывая этот показатель, доля населения, получавшая ниже прожиточного минимума, по итогам 2018 года сократилась до 27,6%, а годом ранее составляла 34,9% – 10,6 млн и 13,5 млн человек соответственно.
Таким образом, количество украинцев с доходами ниже обоих показателей прожиточного минимума за год существенно сократилось.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом квартале 2019 года доходы населения Украины составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн.
Что изменилось в стране с сегодняшнего дня, читайте в статье "Чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов".
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