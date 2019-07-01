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Стало известно, сколько украинцев получают ниже прожиточного минимума

1 июля, 20:42

Госстат учитывал законодательно установленный и фактический показатели прожиточного минимума

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине количество граждан, которые по итогам 2018 года получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума в месяц, составило 500 тыс. человек, или 1,3% от общей численности населения, тогда как годом ранее их было 900 тыс. человек (2,4%).

Это следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики 1 июля.

Ведомство напомнило, что в 2018 году среднегодовой размер законодательно установленного прожиточного минимума в среднем на одного человека в месяц был на уровне 1744,8 грн, а годом ранее – 1603,7 грн.

При этом среднегодовой размер фактического прожиточного минимума в среднем на одного человека в месяц в прошлом году составил 3262,7 грн, а в 2017-м – 2941,5 грн.

Учитывая этот показатель, доля населения, получавшая ниже прожиточного минимума, по итогам 2018 года сократилась до 27,6%, а годом ранее составляла 34,9%  10,6 млн и 13,5 млн человек соответственно.

Таким образом, количество украинцев с доходами ниже обоих показателей прожиточного минимума за год существенно сократилось.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом квартале 2019 года доходы населения Украины составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн

Что изменилось в стране с сегодняшнего дня, читайте в статье "Чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов".


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Тег доходы, зарплата, прожиточный минимум, бедность, Госстат

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Источник:

Сегодня

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