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Стало известно, сколько украинцев задекларировали доход более миллиарда гривен

29 апреля, 05:56

Всего граждане подали 352 тысяч деклараций о доходах за 2018 год

Фото: пресс-центр НБУ

Доходы за 2018 год в размере более миллиарда гривен задекларировали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ведомства, соответствующий доход – у двух жителей Киева, которые получили его за пределами Украины.

Всего граждане подали 352 тысяч деклараций, в которых задекларировано 47 млрд гривен доходов, полученных в прошлом году. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года указанная сумма выросла на 45%.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая, напомнила пресс-служба.

Ранее ГФС сообщала, что по итогам первых трех месяцев 2019 года доходы в сумме свыше одного миллиона гривен, полученные в прошлом году, задекларировали 2067 граждан.

Согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводивших независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров было в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

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Тег доходы, ГФС

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