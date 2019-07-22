Стало известно, сколько украинские аграрии намолотили зерна

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 22 июля

Фото: Pixabay

Аграрии во всех областях Украины собрали 23,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 6,6 млн га, или 68% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая стартовала в июне, по состоянию на 22 июля такие:

пшеница – 16,9 млн тонн с площади 4,5 млн га, или 68% к прогнозу при урожайности 37,6 ц/га;

ячмень – 6 млн тонн с площади 1,8 млн га, или 73% к прогнозу при урожайности 32,5 ц/га;

горох – 549 тыс. тонн с площади 242 тыс. га, или 86% к прогнозу при урожайности 22,7 ц/га;

рожь – 42 тыс. тонн с площади 16 тыс. га, или 14% к прогнозу при урожайности 25,7 ц/га;

овес – 20 тыс. тонн с площади 9 тыс. га, или 5% к прогнозу при урожайности 22,6 ц/га.

В сообщении также говорится, что аграрии собрали 2,6 млн тонн озимого рапса на площади 1,1 млн га, или 83% к прогнозу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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