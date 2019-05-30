Стало известно, сколько украинского газа украла Россия в Крыму

Добыча ведется незаконно, а месторождения никто не развивает, сообщили в "Нафтогазе"

Фото: Сегодня

Россия незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму, принадлежащих Украине. РФ добыла на этих месторождениях уже 9,2 млрд куб. м газа, сообщила генеральный директор "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова, передает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Нежнова также добавила, что захваченные буровые в Крыму визуально находятся в плохом состоянии, а россияне не вкладывают средства в развитие месторождений. В то же время, добытых Россией в Крыму объемов газа хватило бы на год работы всей промышленности Украины.

"Газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы – все это в 2014 году Россия захватывала в первую очередь… Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оцениваем в 5 млрд долларов", – отмечается на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

В украинской компании напомнили, что "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге.

"В марте 2019 года суд принял решение в пользу "Нафтогаза", и постановил, что Россия является ответственной за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. То есть арбитраж сказал "да" по двум этапам рассмотрения. Ждем заключительный этап", – добавили в компании, уточнив, что третий этап предполагает определение суммы компенсации.

Как сообщалось, после аннексии Крыма Россия захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Еще в 2014 году оккупационные "власти" Крыма заявили о так называемой "национализации" "Черноморнефтегаза". В Минэнергетики Украины тогда подчеркнули, что юридически "Черноморнефтегаз" в Крыму принадлежит только Украине. Однако фактически компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В августе-2018 российский закон "аннулировал" украинские лицензии на недра в Крыму. Так, "документ" признал "недействительными" лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. Согласно этому закону "украинские лицензии аннулируются с 1 октября 2015 года".

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