Стало известно, сколько "украла" теневая занятость из Пенсионного фонда Украины

Высокий уровень теневой занятости привел к потере Пенсионным фондом (ПФ) Украины 30 млрд гривен в 2017 году.

"Вследствие неформальной занятости убытки Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн", — подчеркивается в отчете Фонда.

Как сообщалось, уровень теневой занятости составляет 23,1%.

Так, 3,7 млн человек – каждый третий работник – работает на теневую экономику. Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

При этом в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).

При этом Гоструда выявила в 2017 году на 17,5% меньше нарушений сфере соблюдения трудового законодательства, занятости и общеобязательного государственного страхования по сравнению с 2016 годом. Согласно отчету службы, 20 548 выявленных нарушений относятся к вопросу оплаты труда, 6 026 – к вопросу рабочего времени и отпуска, 3 914 – к вопросу трудовых договоров, а 3 165 – к вопросу правил ведения трудовых книжек.