Стало известно, сколько уже потеряла Британия от Brexit

По оценкам экономистов, британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть

/ Фото: Pixabay

Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования.

"Экономическая стоимость Brexit уже достигла 130 млрд фунтов (170 млрд долларов), и до конца этого года она достигнет 200 млрд фунтов", – полагают там.

В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

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Издание сделало прогноз на основании анализа отставание страны от Большой семерки в 2016 – 2019 годах, согласно которому экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Напомним, Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против – 234.

Теперь законопроект рассмотрят в верхней палате парламента, и, как ожидается, он станет законом в ближайшие недели. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся к 31 января.

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