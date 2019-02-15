Стало известно, сколько в Украине безработных

По данным Госстата, в январе 2019 года выросло число безработных по сравнению с декабрем-2018

Фото: Pixabay

Стало известно, сколько в Украине безработных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6aa/d7e/5c66aad7e8aad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6aa/d7e/5c66aad7e8aad.jpg 2019-02-15T14:10:00+02:00 Экономика По данным Госстата, в январе 2019 года выросло число безработных по сравнению с декабрем-2018

По состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин, сообщает Государственная служба статистики сегодня, 15 февраля.

По данным ведомства, почти 188 тыс. безработных – среди городского населения и почти 176 тыс. – среди сельского.

По итогам января количество вакансий составило 67,8 тыс. На одну вакансию претендуют пять человек.

Напомним, по данным Госстата, количество безработных в Украине на 1 января 2019 года составляло 341,7 тыс. человек, а на 1 февраля 2018 года – 378,9 тыс. человек.

C 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок регистрации и перерегистрации безработных. По новым правилам, безработных будут оценивать, чтобы выяснить, насколько они мотивированны к труду. Также будет оцениваться возможность трудоустройства конкретного человека.

Кроме того, с начала года в Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице. Минимальный размер помощи для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, увеличен с 1440 гривен до 1630 гривен. Для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы, – с 544 гривен до 610 гривен. Выплата пособия может длиться не более 360 дней в течение двух лет.

По данным Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи.

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