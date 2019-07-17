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Стало известно, сколько выплатили матерям-одиночкам в Украине за пять лет

17 июля, 17:30

Сумма была выплачена с 2014 по 2018 годы

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Помощь на детей, которую выплатили одиноким матерям в Украине в течение пяти лет, составила 23 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление государственной социальной помощи Министерства социальной политики.

Указанная сумма была выплачена с 2014 по 2018 годы.

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и социальные выплаты, в частности, максимальный размер пособия одиноким матерям: для детей до шести лет он составил 1699 грн; от шести до 18 лет – 2118 грн; от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузе) – 2007 грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе-июне 2019 года в Украине повысился среднедневной размер пособия по беременности и родам – по сравнению аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 24,7%. В целом на протяжении шести месяцев Фонд социального страхования профинансировал 1,76 млрд грн данной помощи.

Мы также писали, что все больше украинских компаний создают в своих офисах зоны для отдыха малышей. Речь не о детях сотрудников, а о маленьких посетителях. Вместо того, чтобы томиться с родителями в очереди, малыши могут играть в детской зоне. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег дети, родители, соцвыплаты, Минсоцполитики

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