Стало известно, сколько заплатили детям украинские алиментщики

Министр Петренко подвел свежие итоги программы "Чужих детей не бывает"

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Стало известно, сколько заплатили детям украинские алиментщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad9/81f/5c5ad981f05b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad9/81f/5c5ad981f05b7.jpg 2019-04-11T10:22:52+03:00 Экономика Министр Петренко подвел свежие итоги программы "Чужих детей не бывает"

С начала 2019 года государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 1,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов с начала 2019 года. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает" 5,8 млрд грн алиментов выплачено самым маленьким украинцам. Только за три месяца этого года уже взыскано 1,2 млрд грн алиментов", – написал Петренко на своей странице в Twitter.

Напомним, украинское правительство взялось за неплательщиков алиментов и ужесточило для них наказания. В Украине были приняты два пакета законов, которые запрещают тем, у кого есть полугодовая задолженность в оплате алиментов, выезжать за границу, использовать оружие, водить авто и занимать руководящие должности на государственной службе.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как в Украине наказывают должников по алиментам и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".

В 2019 году Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу:

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