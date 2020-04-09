Стало известно, сколько заработал в марте глава Нацполиции

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за март составила 121 435 гривен. Об этом сообщается в официальном в ответе Нацполиции на запрос, передают "Украинские новости".

Так, в марте-2020 должностной оклад Клименко составил 40 тысяч гривен. При этом оклад за специальное звание "потянул" еще на 2 600 гривен.

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Также Клименко получил ряд надбавок:

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за стаж службы – 21 300 гривен;

за выполнение функций эксперта по вопросам тайн – 8 000 гривен;

за работу в условиях режимных ограничений – 8 000 гривен;

за специфические условия службы – 41 535 гривен.

Напомним, средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн в феврале 2020 года, по данным официальной статистики. Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в страховой и финансовой сфере – в среднем 21 606 грн в месяц.

При этом в обновленном макроэкономическом прогнозе Кабмина прогноз средней зарплаты в 2020 году упал до 10 706 грн с 11 тысяч гривен. Согласно этому прогнозу, в Украине должны изменить государственный бюджет на 2020 год. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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