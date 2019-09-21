Стало известно, сколько зерна намолотили украинские аграрии

Минагрополитики озвучило результаты урожая по состоянию на 20 сентября

/ Фото: Pixabay

Украинские аграрии по состоянию на 20 сентября собрали зерновые и зернобобовые культуры на площади 10,6 млн га, или 69% к прогнозу – 42,4 млн тонн зерна при средней урожайности 40 ц/га.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее заявившего, что Украина может стать экспортером риса и кормить Азию.

В частности, аграрии намолотили:

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кукурузы – 2,7 млн тонн на площади 452 тыс. га, или 9% к прогнозу;

гречки – 65 тыс. тонн с площади 48 тыс. га, или 71% к прогнозу;

проса – 131 тыс. тонн с 71 тыс. га, или 79% к прогнозу.

Кроме того, они собрали 7,5 млн тонн подсолнечника и 1,5 млн тонн сои.

Ранее новости "Сегодня" писали, что урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США в сентябре понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году до 28,7 млн тонн, а кукурузы – до 36 млн тонн.

Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, заявлял, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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