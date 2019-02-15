Стало известно, сколько зерна продала Украина

По последним данным, Украина нарастила экспорт зерновых культур

Фото: Pixabay

Стало известно, сколько зерна продала Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/59d/1ce/5c659d1ce4616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/59d/1ce/5c659d1ce4616.jpg 2019-02-15T05:56:00+02:00 Экономика По последним данным, Украина нарастила экспорт зерновых культур

Украина с начала маркетингового года экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – почти 25,7 млн тонн. Об этом сообщила сегодня, 14 февраля, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, экспортировано:

почти 11,9 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной – более 7,4 млн тонн, фуражной – более 4,4 млн т (годом ранее – 12,5 млн тонн, почти 7 млн тонн и 5,6 млн тонн соответственно);

более 3,1 млн тонн ячменя (годом ранее – 3,9 млн тонн);

14,6 млн тонн кукурузы (годом ранее – 8,6 млн тонн).

Напомним, в Украине текущий маркетинговый год для зерновых культур начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го.

6 февраля Госпотребслужба сообщала, что экспорт зерновых превысил 28 млн тонн.

Несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

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