Стало известно, сколько зерна собрали украинские аграрии
Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 11 июля
Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая началась 20 июня, по состоянию на 11 июля такие:
- пшеница – 8,6 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 37 к прогнозу;
- ячмень – 4,1 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 49% к прогнозу;
- горох – 447 тыс. тонн с площади 204 тыс. га, или 71% к прогнозу;
- рожь – 5 тыс. тонн с площади 2 тыс. га, или 2% к прогнозу;
- овес – 2 тыс. тонн с площади 1 тыс. га, или 1% к прогнозу.
В Министерстве также сообщили, что продолжается уборка озимого рапса – аграрии намолотили 1,4 млн тонн с площади 649 тыс. га, или 50% к прогнозу.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
При этом, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:
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