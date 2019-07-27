Стало известно, сколько зерна собрали украинские аграрии

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 26 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины собрали 28 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 7,6 млн га, или 76% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая стартовала в июне, по состоянию на 26 июля такие:

пшеница – 20,4 млн тонн с площади 5,2 млн га, или 77% к прогнозу при урожайности 39,2 ц/га;

ячмень – 6,8 млн тонн с площади 2,1 млн га, или 79% к прогнозу при урожайности 33 ц/га;

горох – 564 тыс. тонн с площади 247 тыс. га, или 94% к прогнозу при урожайности 22,9 ц/га;

рожь – 98 тыс. тонн с площади 36 тыс. га, или 31% к прогнозу при урожайности 26,8 ц/га;

овес – 48 тыс. тонн с площади 20 тыс. га, или 11% к прогнозу при урожайности 23,6 ц/га.

В сообщении также говорится, что аграрии собрали 2,9 млн тонн озимого рапса на площади 1,2 млн га, или 94% к прогнозу.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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