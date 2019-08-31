Стало известно, сколько зерна собрали украинские аграрии

Данные по состоянию на 30 августа опубликовало Минагрополитики

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины по состоянию на 30 августа собрали 39,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу, средняя урожайность – 39,2 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее заявившего, что Украина может стать экспортером риса и кормить Азию.

В том числе собрано:

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ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу;

гречихи – 13 тыс. тонн с площади 10 тыс. га, или 15%;

проса – 74 тыс. тонн с площади 40 тыс. га, или 44%.

Больше всего зерна намолотили аграрии в таких областях:

Одесской и Запорожской – по 3,1 млн тонн;

Харьковской – 2,9 млн тонн;

Днепропетровской – 2,7 млн тонн;

Николаевской – 2,6 млн тонн.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, заявлял, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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