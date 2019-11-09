Стало известно, сколько зерна Украина продала за границу

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/

На фоне прогноза, что урожай зерновых в Украине может достичь 80 млн тонн, аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ), который стартовал в июле этого года и завершится в июне следующего года, по состоянию на 8 ноября экспортировали 20,76 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, страна, в частности, поставила на внешние рынки 12,12 млн тонн пшеницы, 5,03 млн тонн кукурузы и 3,36 млн тонн ячменя.

При этом по состоянию на 8 ноября Украина экспортировала 129,3 тыс. тонн муки.

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Экспорт зерна, зернобобовых и муки в целом составил 20,93 млн тонн.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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