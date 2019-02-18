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Стало известно, сколько "зимнего" газа осталось в украинских хранилищах

Сегодня, 12:17

По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 43,96 млн кубометров газа

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Стало известно, сколько "зимнего" газа осталось в украинских хранилищах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/acc/c30/5c4accc30ee56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/acc/c30/5c4accc30ee56.jpg Экономика По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 43,96 млн кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 февраля сократились до 10,31 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 43,96 млн кубометров газа.

При этом в страну за сутки поступило 18,09 млн кубометров газа из Словакии, 2,98 млн кубометров – из Венгрии и 3,46 млн кубометров – из Польши.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние из-за более холодной погоды.

В ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного прохождения зимы. 

В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.

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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Сегодня

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