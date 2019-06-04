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Стало известно, сколько "зимнего" газа Украина закачала в мае

4 июня, 13:08

По итогам мая объем газа в ПХГ был почти на 2 млрд куб. м больше, чем годом ранее

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по итогам мая увеличились почти на 2 млрд куб. м. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на департамент по коммуникациям "Нафтогаза Украины".

"Объемы газа в украинских ПХГ за май выросли на 1,97 млрд куб. м и на 1 июня составили 11,46 млрд куб. м. Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 1,84 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

В компании добавили, что Украина продолжает наращивать объемы газа в хранилищах в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что стране необходимо накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона в случае прекращения импорта газа из РФ после 1 января 2020 года. Для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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