Стало известно, в какую сумму обходится Украине рост пенсий с 1 июля

Ежемесячные государственные расходы выросли

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Для повышения пенсий украинцам с большим стажем работы, но невысокими зарплатами с 1 июля государству необходимо 643 млн гривен в месяц. Такие данные предоставил директорат развития соцстрахования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

В ведомстве напомнили, что Кабмин 26 июня принял постановление № 543, которое и предлагает установить с 1 июля для женщин со стажем 30 лет и мужчин со стажем 35 независимо от возраста пенсионную выплату на уровне не ниже 2000 гривен. Эта сумма соответствует 40% минимальной заработной планы в 2020 году.

"Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов в сумме 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн лиц", - отметили в Минсоцполитики.

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Как сообщалось, эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски.

Напомним, также с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.

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