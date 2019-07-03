Стало известно, в какую сумму обходится Украине рост пенсий с 1 июля
Ежемесячные государственные расходы выросли
Для повышения пенсий украинцам с большим стажем работы, но невысокими зарплатами с 1 июля государству необходимо 643 млн гривен в месяц. Такие данные предоставил директорат развития соцстрахования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
В ведомстве напомнили, что Кабмин 26 июня принял постановление № 543, которое и предлагает установить с 1 июля для женщин со стажем 30 лет и мужчин со стажем 35 независимо от возраста пенсионную выплату на уровне не ниже 2000 гривен. Эта сумма соответствует 40% минимальной заработной планы в 2020 году.
"Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов в сумме 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн лиц", - отметили в Минсоцполитики.
Как сообщалось, эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски.
Напомним, также с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.
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