Стартует "бархатный сезон": как выбрать путевку для осеннего отпуска

Осень дает украинцам нас отдохнуть не только комфортнее, без толп и жары, но и намного дешевле. С сентября цены на туристические путевки дешевеют на треть.

Киевлянка Наталья Сергее в этом году перенесла отпуск на вторую половину сентября. Выбирала между Турцией и Египтом, присматривалась к Черногории, но остановилась на Испании.

"Район Коста-Браво, город Льорет-де-Мар. Меня просто поразила архитектура, пейзажи... Плюс ко всему это очень выгодно, по цене практически также, как и Турция, только это что-то новое. И еще очень удобно то, что это безвизовый режим", – говорит Наталья.

Но лидерами среди так называемых "бархатных" стран остаются Турция, Кипр, Хорватия и Черногория. Цены стартуют от 700 долларов за неделю на двоих.

"Уже с октября цены значительно снижаются. Если это на эконом-отель, то можно сэкономить 100 долларов. А вот самые хорошие качественные отели с хорошим сервисом "сбрасывают" даже 300-500 долларов в неделю на двоих", – объясняет турагент Ольга Мальцева.

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"Бархатный сезон" становится популярным и на украинских курортах.

"Юг Украины будет с туристами. Как украинскими, так и иностранными. В сентябре цены на отдых в Украине снижаются где-то на 20-30%", – говорит директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

А вот охотиться на "горячие" туры не стоит даже в проверенных компаниях, говорят специалисты. Иначе, сэкономив 200 долларов на отеле, можно остаться вообще без отдыха.

"Желательно все-таки получить договор. Там может быть, например, прописано, что компания вообще ничего не возмещает в случае отмены [тура]", – советует юрист Ростислав Кравец.

Лучше всего бронировать путевки на "бархатный сезон" минимум за полгода – тогда самый большой выбор отелей.

В целом за последние два года количество отдыхающих среди украинцев выросло на 30%.

Ранее основатель и директор туристической компании, путешественник со стажем Игорь Захаренко рассказал "Сегодня" о самых популярных направлениях для отдыха в осенний период.