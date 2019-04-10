Ставки по депозитам замерли, а по кредитам немного снизились: итоги дня

На 1,109 млрд долларов Украина в январе-марте 2019 года импортировала нефтепродуктов

Фото: Pixabay

Ставки по депозитам замерли, а по кредитам немного снизились: итоги дня Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cff/803/5c9cff803baeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cff/803/5c9cff803baeb.jpg 2019-04-10T19:39:03+03:00 Экономика На 1,109 млрд долларов Украина в январе-марте 2019 года импортировала нефтепродуктов

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

80 тыс. 197 украинцев по состоянию на 10 апреля уже изменили место голосования во втором туре президентских выборов.

Кабинет министров одобрил решение об отставке двух председателей областных государственных администраций: Херсонской – Андрея Гордеева и Одесской – Максима Степанова.

Потратила 1,3 млрд грн Государственная пограничная администрация по состоянию на 2019 год на строительство фортификационных сооружений на украинско-российской границе (проект "Стена"). Завершить строительство обещают в 2021 году, пока выполнено 30% работ. "Стена" должна была обойтись государству в 4 млрд грн.

Минагрополитики поддерживает поэтапное открытие рынка земли, сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева

Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США в Одессу 175 тонн вооружения, в том числе 35 внедорожников HMMWV ("Хамви").

Остались на уровне 12,0% годовых в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам. Об этом сообщил Национальный банк.

Составляли 29,5% годовых что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале в марте процентные ставки по новым кредитам банков для населения в гривне.

Экономика

Ослабил на 7 копеек до 26,77 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 11 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 апреля.

Составила 0,9% инфляция в Украине в марте по сравнению с 0,5% в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики. Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% – по итогам января, 9,8% – за минувший год.

16 мая 2019 года Фонд государственного имущества может объявить повторный конкурс по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго".

На 1,109 млрд долларов Украина в январе-марте 2019 года импортировала нефтепродуктов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная фискальная служба. При этом импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 460 млн долл. (41,5% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 413,5 млн долл. (37,2%), из Литвы – 117,6 млн долл. (10,6%).

Кабинет министров расширил перечень товаров из Российской Федерации, на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков. Также в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Строительство еще одной солнечной электростанции на территории Чернобыльской зоны отчуждения – мощностью 763 кВт – планируют начать в июле 2019 года и завершить в декабре, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Строительство финансируется за средства правительства Испании. В настоящее время в зоне отчуждения функционирует единственная СЭС на 1 МВт, построенная украинско-немецким консорциумом Rodina-Enerparc в 2018 году. Консорциум планирует расширить ее мощность до 100 МВт.

Вырос на 0,9% за март объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, до 510,3 млрд грн. С начала года вклады населения в банках выросли на 1,7%.

57,5 млрд грн, 1 млрд долларов и 39 млн евро Министерство финансов в январе-марте привлекло в государственный бюджет за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18,9% годовых, в долларах – 6,6% годовых и в евро – 4,5% годовых. В 2018 году Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Увеличился на 1,5% за март объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, до 1 052,4 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк.

Увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в госбюджет.

Мир

Снизились на 18,3 млн баррелей до 2 млрд 863 млн баррелей мировые запасы нефти в феврале, говорится в отчете ОПЕК за март. Несмотря на это снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет.

Повысил до 82 долларов за тонну National Australia Bank (NAB) прогноз мировых цен в 2019 году на железную руду с ожидавшихся ранее 80 долларов. Основной причиной пересмотра прогноза NAB называет перебои с поставками в Бразилии (после прорыва плотины Vale) и Австралии (из-за тропического циклона "Вероника" в конце марта). В то же время в 2020 году банк прогнозирует корректировку цен на железную руду, которые опустятся до среднего показателя 70 долларов за тонну.

Повысились на 0,4% за март потребительские цены в США в марте, после повышения на 0,2% в феврале. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Мартовский рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,9%, ускорившись по сравнению с 1,5% месяцем ранее.

Европейский Центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Парламент Новой Зеландии одобрил закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца – спустя меньше месяца после нападения на мечети в этой стране. Владельцы подобного оружия могут сдать его в полицию в обмен на компенсацию. В случае его хранения нарушителю закона грозит до пяти лет лишения свободы. Закон предусматривает исключения для оружейных коллекционеров и для лиц, профессионально занимающихся борьбой с сельскохозяйственными вредителями.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.