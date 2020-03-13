Стажировки для школьников в Украине попросту не существует: эксперт объяснил, почему

Стажерами могут быть только студенты и те, кто проходят переквалификацию

Актуальная статистика показывает, что украинская молодежь все раньше начинает поиски работы. Школьники старших классов стремятся подработать в свободное от учебы время, а студенты присматривают постоянное место работы. Но на пути их желаниям стоит устаревшее трудовое законодательство, которое защищает права несовершеннолетних от "эксплуатации" детского труда. А новый закон о труде до сих пор не принят.

Особенно грустно обстоят дела с главной возможностью для молодых людей получить опыт первой работы – стажировкой. Это в большей мере касается студентов, которые уже выбрали свою будущую профессию, и в меньшей мере – школьников, желающих прежде всего подработать. Но для них стажировка – тоже актуально. Увы, для работодателя взять стажера, да еще несовершеннолетнего, чревато неприятностями со стороны Госинспекции по вопросам труда.

"Закон предусматривает прохождение стажировки для студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений, но по профессии, по которой приобретается образование, – разъяснила нам Татьяна Пашкина. – Также стажировку могут проходить зарегистрированные безработные для переподготовки либо повышения квалификации. Очевидно, что школьники ни под одну из категорий не подпадают, поэтому стажироваться на законных основаниях, с выдачей документа о том, что они прошли стажировку, не могут".

Территориальный директор рекрутинговой компании Ancor Ukraine Юрий Перч добавил, что бесплатная стажировка у нас не предусмотрена, то есть работодатель должен уплатить стажеру, даже не имеющему опыта работы, зарплату не меньше минимальной.

Это может быть либо оклад (4723 грн в месяц), либо почасовая оплата из расчета 28,31 грн/час. А также начислить на нее 22% единого соцвзноса и 1,5% военного сбора.

Подробнее о том, как приходится пробиваться несовершеннолетним на рынок труда, читайте в материале: Детский труд в Украине: как и где школьникам легально работать

А тем временем все больше украинцев становятся фрилансерами. Новости "Сегодня" разобрались, сколько они получают и где работают. С учетом того, что средняя зарплата на фрилансе составляет около 16 тысяч гривен в месяц – это особенно интересно.

Не секрет, что от безделья школьники нередко занимаются буллингом (травлей) тех, кто не может дать отпор. Как наказывают за буллинг, смотрите в сюжете:

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