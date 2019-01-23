Стоимость нефти стабилизировалась после резких скачков
Стоимость эталонных марок нефти варьируется в пределах погрешности
Несмотря на довольно резкий спад накануне на фоне неоправдавшихся опасений, что торговые разногласия США и Китая дополнительно усугубят перспективы мировой экономики, в среду, 23 января, цены на нефть практически стабилизировались.
Так, на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на Brent при открытии стартовали с 61,5 доллара за баррель (столько же, сколько и при закрытии), и к 11 часам они подорожали лишь до 61,55 доллара за баррель (на 5 центов, или 0,08%).
Похожая ситуация наблюдается и с фьючерсами на WTI на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX): на 3 цента подешевев после закрытия, сегодня цена на них стартовала с 52,98 долларов за баррель (аналогично, как днем ранее). К этому времени их стоимость поднялась лишь на 7 центов – до 53,06 доллара за баррель.
Напомним, накануне стоимость эталонных марок нефти немного снизилась. Эксперты объяснили это новым прогнозом МВФ о снижении темпов роста мировой экономики – с 3,7% до 3,5%.
Как мы уже писали, по мнению МВФ, в этом году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в следующем – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.
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