Хорошо там, где недорого: сравниваем цены и доходы в Украине и Европе

Мы сравнили цены на базовый набор продуктов питания, коммуналку, проезд в транспорте и съем квартиры в Украине и ЕС

Эксперты зафиксировали рост экономической пропасти между богатыми и бедными украинцами. Ежегодный анализ показал, что в последнее время это было очень ярко выражено. Уже летом в Украине начался стремительный рост зарплат – об этом говорят последние данные Госслужбы статистики. И в июле среднестатистический работник стал богачеболее чем на 1000 гривен, но далеко не все так разбогатели.

Реклама

А недавно Евростат опубликовал исследование об уровне жизни в странах ЕС, сравнив цены на продукты, алкоголь, развлечения, одежду и коммуналку. Украины в этом списке не было, но мы решили посмотреть, как отличаются цены в Украине и в Европе. Сайт "Сегодня" сравнил стоимость базовых услуг и вещей в нашей стране и в ЕС.

Как живут европейские страны

Так, по состоянию на 2019 год самой дорогой страной Европейского Союза для жизни оказалась Дания. Там люди тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза. Если же рассматривать не только те страны, которые входят в ЕС, то в таком случае самой дорогой для жизни окажется Швейцария, где тратят на 62% больше, Исландия (на 54% больше) и Норвегия (на 49% больше).

Самой дешевой из стран ЕС оказалась Болгария, жители которой тратят в среднем на 47% меньше денег, чем жители других стран.

Продукты питания также оказались дороже всего в Швейцарии — на 63% дороже среднего показателя по странам ЕС. В Норвегии еда дороже на 57%, в Дании всего на 29%, в Италии на 9%. А вот в той же Польше продукты стоят на 30% дешевле, чем в среднем в других странах, а дешевле всего еда обойдется в Северной Македонии, где она стоит меньше на 40%.

Реклама

Интересно, что самый дорогой алкоголь в Европе оказался в Норвегии, где его стоимость на 136% превышает средний показатель по ЕС. Для примера, в Дании он всего на 18% выше. Дешевле всего алкоголь обойдется все в той же Северной Македонии — цены там на 60% ниже, чем в среднем по Европе.

Цены в Украине и странах Европы

Мы решили сравнить, какие же цены на базовый набор продуктов питания, коммуналку, проезд в транспорте и съем квартиры в Украине и в европейских странах. Вполне ожидаемо оказалось, что цены у нас одни из самых низких, но не стоит забывать, что и зарплаты тоже.

На сайте Numbeo постоянно обновляют индекс стоимости жизни в разных странах. По состоянию на лето 2020 года Украина замыкала эту таблицу и расположилась на 121-м месте из 135. Ниже нас по стоимости жизни оказались Египет, Сирия, Грузия, Узбекистан, Индия, Пакистан и другие. Оказалось, что почти во всех европейских странах стоимость жизни на 150% больше, чем в нашей стране.

В Украине средняя зарплата составляет всего 346 долл. (9571 грн), в то время как аренда жилья в крупных городах достигает 307 долларов, а за коммуналку нужно заплатить 94 долл. Зато в транспорте у нас можно проехаться за 0,25 долл., а абонемент в фитнес-зал на месяц купить всего за 17,25 долл. Разовый поход в кино обойдется украинцам в 3,6 долл., а чашка капучино 1,04.

В то же время, например, в Польше аренда однокомнатной квартиры недалеко от центра города будет стоить 566 долларов, коммунальные услуги — 183 доллара, разовый проезд в транспорте — 0,91 долл., блюдо в ресторане около 6,6 долл., а чашка капучино — 2,35 долл. В то же время средняя зарплата там достигает 851 доллара.

В тренде Гривня ползет вверх: НБУ обновил курс доллара и евро

Реклама

В Германии цены уже гораздо выше, но и средняя зарплата там составляет 2757 долларов. Аренда квартиры обойдется в 877 долл., а за коммуналку нужно заплатить порядка 257 долл. Абонемент в спортзал на месяц там стоит 35 долларов, а за чашку капучино нужно отдать 3,25 долл.

Венгрия по ценам схожа с Польшей. Так, средняя зарплата здесь около 785 долл., аренда жилья 426 долл., а коммуналка 170 долларов. В то же время абонемент в спортзал там стоит 37,8 долл., а поход в кино обойдется в 6 долларов.

Повыше цены в Италии, где средняя зарплата составляет 1694 долларов, аренда жилья — 727 долл., коммуналка 185 долларов, а разовый проезд в транспорте 1,7 долл. За блюдо в ресторане средней ценовой категории там придется отдать 17, 66 долл., а за абонемент в зал аж 57 долларов.

Но бесспорным лидером по ценам, конечно же, остается Швейцария. Средние зарплаты здесь достигают 6109 долларов, съем однокомнатной квартиры будет стоит около 1658 долл., коммунальные услуги 218 долл. За поездку в общественном транспорте здесь нужно отдать почти 4 доллара, а за одно блюдо в ресторане — 27 долларов, капучино же обойдется в 5 долл. А вот абонемент в спортзал на месяц по меркам Украины стоит космических денег — 93,6 доллара, тогда как поход в кино — 20 долларов.

Что касается цен на продукты, то в Украине стоимость еды самая низкая. Особенно дешево по сравнению с европейскими странами у нас стоит мясо, алкоголь и сигареты.

Реклама

О том, как защитить свои права в том случае, если купил некачественные продукты, смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама