Запреты для иностранцев и лимит на продажу "в одни руки": в Украине спорят о формате рынка земли

Нужны ли новые ограничения после отмены земельного моратория, рассказали эксперты

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В экспертной среде продолжается обсуждение относительно внедрения рынка сельхозземли в Украине. Вторая панель дискуссии, организованной гражданской коалицией "За отмену земельного моратория", была посвящена целесообразности ограничений на продажу земли.

Обсуждалось, в частности, стоит ли вводить запрет на покупку участков иностранцам, есть ли смысл ограничивать приобретение участков юридическими лицами, нужно ли устанавливать лимиты на концентрацию земли "в одни руки" – если да, то какой размер будет наиболее оптимальным? Звучали разные аргументы – как за внедрение параллельно с запуском рынка земли определенных лимитов, так и против каких-либо сдерживающих мер.

Например, в Аграрном союзе убеждены: земля после снятия моратория должна оставаться в собственности украинцев.

"Владеть землей в Украине должны те, кто на ней работает. И не только работает, но и проживает на этой территории, где находится земельный участок", – отметил глава Аграрного союза Геннадий Новиков.

Также, по его словам, при проведении земельной реформы важно организовать работу финансовых учреждений, чтобы дать возможность всем желающим приобрести землю по рыночной цене. В то же время, в ассоциации не допускают продажу государственных земель.

"Мы категорически против государственной земли в любом виде. Считаем, что 22-25% земли, которые находятся в госсобственности – являются стабилизатором, который должен оставаться", – сказал Новиков.

Старший проектный менеджер Офиса реформ Кабинета министров Андрей Мартин убежден, что сельхозземли должны оставаться в руках аграриев.

"Главный критерий для допуска на рынок должен быть простым: тот, кто захочет купить землю, должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем – физлицом или юрлицом – это дело второстепенное", – сказал он.

По его словам, таким образом удастся избежать превращения земли в инструмент финансовых операций. Кроме того, аграрии будут более ответственно относится к пашне, поскольку смогут реализовывать долгосрочные проекты.

"Часть собственников земельных участков – рантье. Это люди преклонного возраста, либо наследники, которые живут в городах, и земля с точки зрения рабочих мест их не интересует совсем, – объясняет Мартин. – Если мы открываем рынок и вместо одного рантье приходит другой рантье, то с точки зрения эффективности сельского хозяйства ничего не изменится".

Другие стейкхолдеры придерживаются более либеральных позиций. Например, замгендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Граб, считает, что ограничивать продажу только агропроизводителям не стоит, поскольку земельные рантье могут позитивно преобразовать рынок в стране.

"С одной стороны, можно согласиться – рантье будет выкупать землю дешевле и сдавать в аренду дороже, чтобы на этом зарабатывать. Но от них есть и польза. В Украине большая парцелляция земель – много земельных участков разбросаны. Эти посредники будут заниматься тем, что будут покупать землю в разных местах, соединять в массивы и эту образованную когда-то "шахматку", которая очень мешает предпринимателям, формировать в один массив и продавать аграриям, которым использовать массивы гораздо удобнее", – объяснил Граб.

Также он уверен, что лимиты на продажу земли "в одни руки" будут иметь негативные последствия.

"Есть инициатива 200 га в одни руки – это то, что не будет стимулировать экономическое развитие. Нужно разрешить предприятию покупать хотя бы от 3 тыс. га. Таким образом он сможет обеспечить потребность в землях под орошение, под садоводством, то есть сможет развиваться. Более того, хозяйства до 3 тис. га составляют 85% всех сельхозпроизводителей в Украине и обрабатывают более 55% общей площади в пользовании всех предприятий. Это значит, что большинство средних хозяйств смогут купить все земли в обработке", – сказал он.

В целом, если будут установлены лимиты на размер участка, то ограничивать рантье тем более не стоит, полагает Граб.

Старшая аналитик Dragon Capital Наталия Шпиготская отметила и негативные последствия от ограничения на покупку земли юрлицами.

"Если мы ограничиваем право покупки земельного участка только физлицам, соответственно, мы ограничиваем круг лиц, которые могли бы купить эту землю, мы ограничиваем спрос на этот ограниченный ресурс и это отразится на цене земли (в сторону снижения. – Ред.)", – сказала аналитик.

Ранее эксперт Олег Нивьевский также отмечал, что любые ограничения относительно того, кто должен владеть земельными участками, и объема продажи земли в одни руки снижают эффект от введения открытого рынка земли. То же касается запуска рынка только государственных земель.

Напомним, как подсчитали в ЕБРР отсутствие рынка земли приводит к снижению ВВП Украины приблизительно на 1% в год. При этом аналитики подчеркивают, что украинцам не стоит бояться введения рынка земли.

Как известно, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

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