Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с ПАО "Газпром", говорится в пресс-релизе НАК.

"Трибунал не поддержал требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Суд также не удовлетворил требование Нафтогаза посмотреть транзитный контракт в соответствии с европейского и украинского энергетического и конкурентного законодательства, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле", – отмечается в пресс-релизе.

По словам главы НАК Андрея Коболева, компания намерена предложить Газпрому начать процесс пересмотра контракта.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", – сказал он.

Напомним, в среду вечером, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Позже появилась реакция президента Украины Петра Порошенко по решению арбитража в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома".