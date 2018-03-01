Стокгольмский арбитраж: Порошенко объяснил, что делать, если "Газпром" не заплатит

Если "Газпром" не выполняет решение Стокгольмского арбитража и снижает давление в транзитной газовой трубе, то российскую компанию необходимо вынудить подчиниться решению суда, иначе это будет иметь серьезные геополитические последствия для России, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы получили очень тревожную информацию о том, что "Газпром" делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда. Неуважение к выполнению решения суда имеет чрезвычайно важные геополитические последствия. Как вообще Европа может рассчитывать на надежность этого поставщика газа? Про какой вообще "Северный поток-2" или "Турецкий поток" может идти речь, если компания официально заявляет на переговорах с НАК "Нафтогаз", что она не собирается выполнять решение суда?" – заявил Порошенко.

Президент Украины призвал Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел помочь НАК "Нафтогаз" добиться от "Газпрома" выплат согласно решению суда.

"Если "Газпром" не заплатит эти деньги, а я так понимаю, он уже начал это делать еще вчера, НАК должен добиться ареста активов Газпрома и обеспечения выполнения этих решений", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.