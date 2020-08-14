Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Страны Балтии решили, как ударить Россию за попытки разделить Европу

14 августа, 21:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидеры Литвы и Эстонии договариваются не покупать энергию с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд в Вильнюсе провели встречу, на которой шла речь о скандальной Белорусской атомной электростанции.

Реклама

"Было констатировано, что Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце", – говорится на сайте главы литовского государства.

"Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. Президент Литвы поблагодарил Эстонию за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС и взятое обязательство не пропускать вырабатываемую на ней электроэнергию на рынок Эстонии или ЕС", сказано в сообщении.

В тренде
Доллар в Украине снова подешевел, а курс евро растет

Ранее сайт "Сегодня" писал, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия может использовать БелАЭС как оружие против Литвы.

А министр топлива и энергетики Украины (2005-2006) Иван Плачков объяснил на примере Литвы, как нужно защищать себя от энергетической экспансии России на законодательном уровне. ​

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Беларусь АЭС давление Балтия санкции против России

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометрЖКХ
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять