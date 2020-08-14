Страны Балтии решили, как ударить Россию за попытки разделить Европу

Лидеры Литвы и Эстонии договариваются не покупать энергию с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд в Вильнюсе провели встречу, на которой шла речь о скандальной Белорусской атомной электростанции.

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"Было констатировано, что Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце", – говорится на сайте главы литовского государства.

"Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. Президент Литвы поблагодарил Эстонию за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС и взятое обязательство не пропускать вырабатываемую на ней электроэнергию на рынок Эстонии или ЕС", сказано в сообщении.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия может использовать БелАЭС как оружие против Литвы.

А министр топлива и энергетики Украины (2005-2006) Иван Плачков объяснил на примере Литвы, как нужно защищать себя от энергетической экспансии России на законодательном уровне. ​

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