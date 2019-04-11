Страны ЕС согласились на официальные торговые переговоры с США – СМИ

По данным источника, страны ЕС дали первоначальное согласие

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Страны Европейского Союза (ЕС) сегодня, 11 апреля, дали первоначальное согласие на официальные торговые переговоры с США. Об этом сообщает Reuters co ссылкой на источник в ЕС.

Агентство отмечает, что Еврокомиссия, которая координирует торговую политику Евросоюза, ранее пыталась получить разрешение на два переговорных мандата.

В первом из них шла речь о том, чтобы снизить тарифы на промышленные товары, а во втором – упростить компаниям выполнение стандартов ЕС или США.

Напомним, Министерство торговли США 31 мая 2018 года объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Размер пошлин составил 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня того же года эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Позже министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что началась торговая война США и Европы. По его словам, подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.

В апреле 2019 года сообщалось, что Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подготовило список европейских товаров, пошлины на которые станут "ответной мерой на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности".

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