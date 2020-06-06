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Страны G20 выделят миллиарды на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

6 июня, 09:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Средства направят на финансирование глобального здравоохранения

Страны "Большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более 21 млрд долл на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении G20. Не так давно "Большая двадцатка" собиралась на экстренный онлайн-саммит из-за коронавируса.

"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 млрд долл. на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

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Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 6 740 361 человек, умерли 394 984 человека.

Ранее сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Лидеры "двадцатки" считают, что это "позволит мировой экономике быстро встать на ноги и заложить прочную основу для сохранения рабочих мест и восстановления роста".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Большая двадцатка коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс

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