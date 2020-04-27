Страны мира массово запрещают экспорт медицинских масок и перчаток

В ВТО проанализировали торговые ограничения, к которым привела пандемия коронавируса

Во время пандемии коронавируса уже 80 стран мира ввели запрет или ограничения на экспорт перчаток, медицинских масок, спецкостюмов и других средств защиты от COVID-19. Такие данные получила Всемирная торговая организация (ВТО).

Так, экспорт запретили 72 страны-члена организации и восемь государств, не входящих в ВТО.

"Хотя введение ограничительных мер в отношении экспорта вполне понятно, отсутствие международного сотрудничества в этих сферах может привести к тому, что страны, которые зависят от импорта, будут отрезаны от остро необходимых медицинских товаров", – подчеркнули в ВТО.

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Запреты и ограничения на экспорт в целом не разрешены в ВТО, хотя существуют исключения, которые позволяют принимать временные меры для предотвращения или облегчения критической нехватки продовольствия, которое имеет большое значение для страны-экспортера.

Напомним, эксперты считают, что Украина может стать экспортером продукции медицинского назначения. Однако для этого в стране придется изменить правила лицензирования таких товаров.

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