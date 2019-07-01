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Страны ОПЕК договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти – СМИ

1 июля, 17:47

По словам одного из делегатов, документ согласован на 99%

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Страны ОПЕК на заседании в Вене согласовали продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на делегатов, которые участвуют во встрече.

При этом источники ТАСС рассказали, что министры удалились на закрытое совещание, и пока окончательного решения нет.

"Но на 99% согласовали, да", – отметил один из делегатов.

В свою очередь министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравиа Халед аль-Фалех ранее заявил журналистам, что большинство стран ОПЕК поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

По его словам, окончательное решение о сроках продления сделки ОПЕК+ будет достигнуто 2 июля. "Но большинство стран склоняется к девяти месяцам, нежели к шести", – добавил министр.

Он также уточнил, что суточная добыча нефти Саудовской Аравии в июле не превысит 9,7 млн баррелей, а экспорт – 7 млн баррелей в сутки.

На заседании 1 июля вопрос о сроке продления сокращения добычи обсуждают страны ОПЕК. Перед их встречей министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев, то есть по март 2020 года. Во вторник, 2 июля, решение будут принимать страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что очередная встреча стран ОПЕК+ проходит 1 и 2 июля. На что повлияют переговоры, читайте в статье "ОПЕК теряет влияние: чего ждать от глобальной сделки по нефти".

В декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки – 800 тыс. приходится на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязалась уменьшить нефтедобычу на 3%. Сделка призвана не допустить обвала мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, ОПЕК, вена, добыча нефти

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Источник:

ТАСС

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