Страсти по никелю: металл упал в цене после рекордного роста

Крупнейший поставщик ресурса вводит запрет на его экспорт, но будут дополнительные квоты

Фото: REUTERS/Polina Devitt

Никель после рекордного роста цен дешевеет на торгах в Лондоне на информации о том, что Индонезия готова предоставить своим компаниям дополнительные квоты на поставки никелевой руды за рубеж до вступления в силу полного запрета на ее экспорт 1 января 2020 года.

Так, цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась на 2,3% – до 17 545 долларов за тонну. В понедельник, 2 сентября, когда стало известно о вводимом Индонезией запрете, цена металла поднималась до 18 850 долларов.

5 сентября стало известно, что индонезийские горнодобывающие компании смогут получать новые квоты на экспорт никелевой руды до 31 декабря, помимо уже одобренных властями квот.

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Подтверждение того, что индонезийские компании смогут экспортировать никель, используя действующие квоты и получая новые, "говорит, что поставки металла из Индонезии могут вырасти, и проблемы с поставками могут оказаться не столь серьезными, как ожидалось ранее", отмечает аналитик Guangzhou Futures Ltd. Сун Миньцзя.

Экспорт никелевой руды из Индонезии в январе-июле 2019 года составил 13,3 млн тонн при рекомендованном властями страны годовом объеме экспорта в 23,6 млн тонн.

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Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Это, как ожидается, позволит Индонезии ставить ведущим глобальным игроком в сфере выпуска аккумуляторов и электромобилей, пишет Bloomberg. Кроме того, в июле 2019 года поставки никеля на мировой рынок снизились из-за ряда стихийных бедствий в Индонезии.

При этом спрос на металл, использующийся в производстве аккумуляторов, повышается среди инвесторов, ожидающих увеличения его потребления на фоне развития рынка электромобилей.

Напомним, также развитие рынка электромобилей взвинчивает спрос на украинские цветные металлы. В Государственной службе геологии и недр подчеркнули, что добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока недостаточно высока, но Украиной в этом плане уже заинтересовался Евросоюз.

Новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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