"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть
Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе
Венесуэла готова поставлять России нефть. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы продолжаем сотрудничать, у нас очень богатая насыщенная повестка дня. Прорабатываем целый ряд вопросов: в области энергетики, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики, — сказала Родригес. — Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла со своей стороны может дать нефть, которая нужна России".
При этом она отметила, что Венесуэла и Россия должны выйти "на более высокий уровень отношений".
"Венесуэла и Россия из стратегических партнеров должны превратиться в стратегических братьев, выйти на новый, более высокий уровень отношений", — сказала она.
Напомним, уже много лет Венесуэла является стратегическим партнером "Роснефти". Москва покупает нефть у Каракаса для поставок на европейские заводы.
Напомним, сейчас Венесуэла борется с нефтяными санкциями США и старается расширить список иностранных партнеров, чтобы компенсировать потерю американского рынка. Государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) уже удалось нарастить поставки в в Индию и ряд стран Европы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военная интервенция США в Венесуэлу: в России сделали новое заявление
Глава МИД РФ не исключает, что Вашингтон может решиться ввести войска в Венесуэлу
Москва решительно поможет Мадуро противостоять "наступлению": Лавров сделал заявление
В России склонны всесторонне поддерживать действующего президента Венесуэлы и оказывать помощь в противодействии вмешательству извне