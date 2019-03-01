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"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть

Сегодня, 15:35

Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе

Фото: Pixabay
"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0cc/5d2/5c50cc5d27ffd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0cc/5d2/5c50cc5d27ffd.jpg Экономика Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе

Венесуэла готова поставлять России нефть. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы продолжаем сотрудничать, у нас очень богатая насыщенная повестка дня. Прорабатываем целый ряд вопросов: в области энергетики, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики, — сказала Родригес. — Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла со своей стороны может дать нефть, которая нужна России".

При этом она отметила, что Венесуэла и Россия должны выйти "на более высокий уровень отношений". 

"Венесуэла и Россия из стратегических партнеров должны превратиться в стратегических братьев, выйти на новый, более высокий уровень отношений", — сказала она.

Напомним, уже много лет Венесуэла является стратегическим партнером "Роснефти". Москва покупает нефть у Каракаса для поставок на европейские заводы.

Напомним, сейчас Венесуэла борется с нефтяными санкциями США и старается расширить список иностранных партнеров, чтобы компенсировать потерю американского рынка. Государственной нефтяной компании  Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) уже удалось нарастить поставки в в Индию и ряд стран Европы. 

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Тег нефть, Россия, Венесуэла, Родригес, Володин, экспорт нефти

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Источник:

ТАСС

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