Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины
Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"
Строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" не сможет заменить транзит через Украину. Об этом заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2, которое является главным подрядчиком проекта, Йенс Мюллер.
"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Мюллер.
По его словам, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.
Слова Мюллера подтверждают и украинские эксперты – они уверены, что "Северный поток – 2" проигрывает ГТС Украины, так как не может выполнять балансирующей функции – он транзитирует газ только ровным графиком. В то время как украинская ГТС может гибко реагировать на изменение спроса в странах ЕС.
Напомним, контракт о транзите газа между Украиной и Россией был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия по продлению или перезаключение соглашения, но к окончательному решению пока не пришли. В "Нафтогазе Украины" рассматривают разные сценарии развития ситуации, в том числе и решения РФ о полного прекращения транзита Украиной.
Кроме того, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Нафтогазе" сообщили, благодаря кому победили "Газпром" в Стокгольме
Юрий Витренко напомнил, что никто не верил в победу Украины