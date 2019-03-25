Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины

Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"

Фото: nord-stream.com

Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg 2019-03-25T14:39:14+02:00 Экономика Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"

Строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" не сможет заменить транзит через Украину. Об этом заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2, которое является главным подрядчиком проекта, Йенс Мюллер.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Мюллер.

По его словам, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.

Слова Мюллера подтверждают и украинские эксперты – они уверены, что "Северный поток – 2" проигрывает ГТС Украины, так как не может выполнять балансирующей функции – он транзитирует газ только ровным графиком. В то время как украинская ГТС может гибко реагировать на изменение спроса в странах ЕС.

Напомним, контракт о транзите газа между Украиной и Россией был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия по продлению или перезаключение соглашения, но к окончательному решению пока не пришли. В "Нафтогазе Украины" рассматривают разные сценарии развития ситуации, в том числе и решения РФ о полного прекращения транзита Украиной.

Кроме того, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.