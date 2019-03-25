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Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины

Сегодня, 14:39

Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"

Фото: nord-stream.com
Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg Экономика Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"

Строящийся российский газопровод "Северный поток – 2" не сможет заменить транзит через Украину. Об этом заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2, которое является главным подрядчиком проекта, Йенс Мюллер.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Мюллер.

По его словам, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.

Слова Мюллера подтверждают и украинские эксперты – они уверены, что "Северный поток – 2" проигрывает ГТС Украины, так как  не может выполнять балансирующей функции – он транзитирует газ только ровным графиком. В то время как украинская ГТС может гибко реагировать на изменение спроса в странах ЕС.

Напомним, контракт о транзите газа между Украиной и Россией был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия по продлению или перезаключение соглашения, но к окончательному решению пока не пришли. В "Нафтогазе Украины" рассматривают разные сценарии развития ситуациив том числе и решения РФ о полного прекращения транзита Украиной.  

Кроме того, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":

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Тег газ, транзит, газопровод, ГТС, Nord Stream, транзит газа, Nord Stream 2, Мюллер, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс

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